Путин упростил показ фильмов в музеях и выставочных залах

СЕГОДНЯ 22:59 2018-11-28T22:59:02+03:00

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Глава государства подписал закон, который смягчает правила показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», фильму не обязательно иметь прокатное удостоверения для показа в музеях, выставочных залах и образовательных учреждениях. Причина показа в таком случае должна иметь культурно-просветительский характер или способствовать культурному обмену между Россией и иностранным государством.

Также президент определил, что прокатное удостоверение не нужно будет для показа фильма на включенном в перечень правительства РФ международном кинофестивале, продолжительность которого не меньше трех и не больше пятнадцати дней. Количество показов в таком случае не должно превышать пяти раз.