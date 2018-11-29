Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит выход в финал шоу

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-29T07:34:30+03:00

Примерно к 10-12 сезона на проекте не осталось людей, которые действительно имеют паранормальные способности

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Один из бывших участников популярного телешоу "Битва экстрасенсов" рассказал, что в четвертом сезоне программы прохождение в финальную тройку победителей можно было купить всего за 450 тысяч долларов. По его словам, организаторы озвучивали такое предложение еще на этапе кастинга.

"Сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту", - признался молодой человек на условиях анонимности.

При этом он предположил, что сейчас стоимость прохождения в финал шоу могла значительно увеличиться. Между тем, покупка такой своеобразной услуги позволяла участникам получать всю нужную информацию о заданиях заранее от редакторов.

Мужчина не стал предполагать, участвовали ли в этом шоу когда-нибудь настоящие экстрасенсы, но выразил уверенность в том, что людей без паранормальных способностей на программе было действительно много. Это связано с тем, что попадание в "Битву экстрасенсов" гарантирует получение хороших денег в будущем. По словам бывшего участника шоу, это уже осознали и сами организаторы программы.

"Если вы заметили, ведущий Марат Башаров стал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы, сами организаторы призывают не делать этого. Видимо, совесть все-таки существует", — сказал молодой человек в интервью телеканалу "360".

Между тем, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов заявил, что участники с паранормальными способностями в шоу все-таки участвовали, однако с каждым годом их становится все меньше. Так, примерно с 10-го или 12-го сезона их количество практически свелось к нулю. Проект хотели закрыть, но канал запретил это делать из-за высоких рейтингов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о лживости последних сезонов "Битвы экстрасенсов" рассказал также бывший участник шоу Михаил Пореченков, который ушел из программы после того, как узнал правду.