Правительство разрешило водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-29T14:07:07+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, теперь водители могут не устанавливать знак «Шипы» на автомобили. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

«Исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», - сообщается в пояснительной записке к постановлению.

Отметим, что граждане были обязаны устанавливать знак «Шипы» на автомобили с 24 марта 2017 года. Постановление было закреплено в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российских водителей перестанут штрафовать за знак «Шипы». МВД предложило освободить водителей от обязанности размещать соответствующий знак на автомобилях еще в мае текущего года. В министерстве отметили, что логотип давно потерял актуальность.