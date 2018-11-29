2018-11-29T14:07:07+03:00
Общество

Правительство разрешило водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

Автомобилистов перестанут штрафовать за отсутствие этого знака
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Правительство разрешило водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили.Правительство разрешило водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили.Фото: Дарья КОНОВАЛОВА
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, теперь водители могут не устанавливать знак «Шипы» на автомобили. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

«Исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», - сообщается в пояснительной записке к постановлению.

Отметим, что граждане были обязаны устанавливать знак «Шипы» на автомобили с 24 марта 2017 года. Постановление было закреплено в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российских водителей перестанут штрафовать за знак «Шипы». МВД предложило освободить водителей от обязанности размещать соответствующий знак на автомобилях еще в мае текущего года. В министерстве отметили, что логотип давно потерял актуальность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ПАСЕ осудили решение руководства Грузии аннулировать банковские долги граждан
Во Франции женщина заперлась в банке и угрожает его взорвать
Старший помощник руководителя СКР призвал не «демонизировать интернет»
В Таиланде водитель пикапа погиб от столкновения со слоном
Песков рассказал, о чем Путин будет говорить с Трампом на G20
На Филиппинах полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство подростка
В Италии задержали мужчину, пытавшегося взять в заложники 20 человек
Путин поручил увековечить память Станислава Говорухина
Нарышкин предложил поддерживать рэперов грантами
Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
У россиян могут появиться "цифровые паспорта": В правительстве обсуждают приложение, удостоверяющее личность
СК возбудил дело по факту нападения следователя на сотрудника прокуратуры в Электростали