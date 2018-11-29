Нефтяники поддержат общественников Ямала
Как отметил Дмитрий Артюхов, в подписанном соглашении учтены важные для ямальцев направления: поддержка ветеранских организаций, Ассоциации коренных народов Севера, детского спорта и детской медицины.
-Благодаря финансированию компанией многих социальных проектов мы можем решать даже самые сложные задачи, - подчеркнул губернатор.
В рамках подписанного соглашения ЛУКОЙЛ поддержит Федерацию лёгкой и сверхлёгкой авиации «Крылья Арктики», Федерацию дзюдо, Федерацию фигурного катания. Получат помощь также Благотворительный фонд поддержки детей «ЯМИНЕ», Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ», Союз ветеранов Ямала, Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.