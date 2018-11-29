2018-11-29T13:12:23+03:00
Общество

Нефтяники поддержат общественников Ямала

28 ноября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и президент «Лукойла»  Вагит Алекперов подписали документ о социально-экономическом сотрудничестве между компанией и регионом
Антон БАЛУЕВ
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Дмитрий Артюхов и Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили развитие социальной сферы в ЯНАО. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.Дмитрий Артюхов и Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили развитие социальной сферы в ЯНАО. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.
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Как отметил Дмитрий Артюхов, в подписанном соглашении учтены важные для ямальцев направления: поддержка ветеранских организаций, Ассоциации коренных народов Севера, детского спорта и детской медицины.

-Благодаря финансированию компанией многих социальных проектов мы можем решать даже самые сложные задачи, - подчеркнул губернатор.

В рамках подписанного соглашения ЛУКОЙЛ поддержит Федерацию лёгкой и сверхлёгкой авиации «Крылья Арктики», Федерацию дзюдо, Федерацию фигурного катания. Получат помощь также Благотворительный фонд поддержки детей «ЯМИНЕ», Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ», Союз ветеранов Ямала, Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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