Нефтяники поддержат общественников Ямала

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-29T13:12:23+03:00

Дмитрий Артюхов и Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили развитие социальной сферы в ЯНАО. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.

28 ноября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и президент «Лукойла» Вагит Алекперов подписали документ о социально-экономическом сотрудничестве между компанией и регионом

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Как отметил Дмитрий Артюхов, в подписанном соглашении учтены важные для ямальцев направления: поддержка ветеранских организаций, Ассоциации коренных народов Севера, детского спорта и детской медицины.

-Благодаря финансированию компанией многих социальных проектов мы можем решать даже самые сложные задачи, - подчеркнул губернатор.

В рамках подписанного соглашения ЛУКОЙЛ поддержит Федерацию лёгкой и сверхлёгкой авиации «Крылья Арктики», Федерацию дзюдо, Федерацию фигурного катания. Получат помощь также Благотворительный фонд поддержки детей «ЯМИНЕ», Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ», Союз ветеранов Ямала, Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.