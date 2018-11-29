В Италии задержали мужчину, пытавшегося взять в заложники 20 человек

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-29T14:05:43+03:00

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В итальянском городе Фьюджи около 20 человек на некоторое время оказались в заложниках у агрессивно настроенного мужчины.

Инцидент произошел в этот четверг, 29 ноября, в здании института профессиональной подготовки, куда ранее утром приехала группа студентов. Мужчина зашел в помещение вместе с учащимися, схватил их руководителя и приказал никому не двигаться.

При этом, отмечается, что у нападавшего не было никакого оружия. Обезвредить 28-летнего местного жителя удалось с помощью обычного перцового баллончика. Его применили в отношении мужчины прибывшие на место правоохранители.

По данным телеканала Rainews24, в результате инцидента никто не серьезно не пострадал, лишь одна девушка получила легкие травмы и была доставлена в больницу.

Злоумышленник также попал в медицинское учреждение, где ему дали успокоительное. По предварительным данным, ранее мужчина проходил курс лечения от психического расстройства.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько недель назад инцидент с заложниками произошел также в пригороде итальянского Реджо-Эмилия. Бывший мафиози, осужденный за свои преступления на 19 лет, захватил почту и пятерых ее сотрудниц. Мужчина требовал, чтобы ему дали поговорить с министров внутренних дел страны Маттео Сальвини.