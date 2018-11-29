Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-29T16:59:43+03:00

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В ходе урока толерантности в петербуржской школе №641 недавно завершивший карьеру Андрей Аршавин упомянул находящегося на данный момент в СИЗО Александра Кокорина.

Легенда «Зенита» назвал находящегося в СИЗО "Бутырка" форварда "сине-бело-голубых" лучшим футболистом в России после Александра Головина.

Точная цитата бывшего капитана сборной России звучит следующим образом:

«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем».

Возможно, заявление бывшего капитана сборной России связанно с тем, что ГУ МВД (Главное следственное управление) России по Москве подготовило ходатайство в суд, продлевающее сроки содержание Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года.

Данное прошение будет подано в Тверской суд 30 ноября или 3 декабря.

Источник правоохранительных органов утверждает, что данная мера является вынужденной, поскольку дело еще не закрыто, форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара», если будут выпущены на свободу, легко смогут скрыться от следствия, поскольку обладают многочисленными связями.