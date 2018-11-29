Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
В ходе урока толерантности в петербуржской школе №641 недавно завершивший карьеру Андрей Аршавин упомянул находящегося на данный момент в СИЗО Александра Кокорина.
Легенда «Зенита» назвал находящегося в СИЗО "Бутырка" форварда "сине-бело-голубых" лучшим футболистом в России после Александра Головина.
Точная цитата бывшего капитана сборной России звучит следующим образом:
«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем».
Возможно, заявление бывшего капитана сборной России связанно с тем, что ГУ МВД (Главное следственное управление) России по Москве подготовило ходатайство в суд, продлевающее сроки содержание Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года.
Данное прошение будет подано в Тверской суд 30 ноября или 3 декабря.
Источник правоохранительных органов утверждает, что данная мера является вынужденной, поскольку дело еще не закрыто, форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара», если будут выпущены на свободу, легко смогут скрыться от следствия, поскольку обладают многочисленными связями.
Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»