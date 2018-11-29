2018-11-29T20:19:53+03:00
Политика

Стала известна дата трансляции «Разговора с Дмитрием Медведевым»

Председатель правительства России подведет итоги года 6 декабря
Алена Басавина
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Медведев снова подведет итоги года в прямом эфиреМедведев снова подведет итоги года в прямом эфиреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам 6 декабря 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Согласно опубликованным данным, в прямом эфире на телеканале «Россия 1» Дмитрий Медведев ответит на вопросы ведущих информационно-аналитических программ. Федеральные каналы представят Петр Толстой («Первый канал»), Ирада Зейналова (НТВ), Сергей Брилёв («Россия 1») и Илья Доронов (РБК).

С этого года пятого участника будут выбирать из числа сотрудников региональных телеканалов. Задать свои вопросы в 2018 году сможет лауреат премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина – автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

Известно, что в ходе интервью Дмитрий Медведев подведет итоги Правительства за год и расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров.

Напомним, что Дмитрий Медведев впервые принял участие в таком интервью в 2008 году будучи президентом России. В прошлом году он обсудил с журналистами пенсии, допинговые скандалы, киберпреступность и ухудшение ситуации между Россией и США.

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