Итог матча Спартак - Рапид: москвичи уступили 1:2, опустившись на 3 место в группе

СЕГОДНЯ 21:06 2018-11-29T21:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 29 ноября, был сыгран матч 5 тура Лиги Европы. Столичный "Спартак" принимал на своем поле венский "Рапид" и уступил со счетом 1:2.

На 20-й минуте игры счет открыл Зе Луиш, выведя "Спартак" вперед. За 10 минут финальных "Рапиду" удалось переломить ход встречи. На 80-й минуте Мерт Мюльдюр, а на 91-й Филипп Шобесбергер забили два гола и принесли победу "Рапиду" со счетом 2:1.

"Спартак" впервые сыграл в еврокубках под началом Олега Кононова и уступил. Теперь москвичи с 5 очками - на 3 месте в группе и их перспективы на выход в плей-офф Лиги Европы усложнились.