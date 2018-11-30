2018-11-30T07:53:26+03:00
Происшествия

Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе

Разведывательная группа должна была проникнуть на территорию ЛНР с целью осуществления провокации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Луганским военным не пришлось вступать в бой с украинскими диверсантами. ФОТО mages.unian.netЛуганским военным не пришлось вступать в бой с украинскими диверсантами. ФОТО mages.unian.net
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Члены диверсионно-разведывательной группы украинской армии подорвались на минном поле при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, о готовящейся провокации в республике знали заранее. Источник в штабе так называемой "Операции объединенных сил" сообщил о направлении соответствующего приказа командиру 10 горно-штурмовой бригады ВСУ полковнику Василию Зубаничу.

И, действительно, в минувший четверг, 29 ноября, примерно в 18:15 в районе села Сокольники наблюдатели заметили диверсионную группу, состоящую из примерно 20 человек, которые пытались скрытно подойти к позициям Народной милиции.

"Военнослужащим Народной милиции даже не пришлось открывать огонь на поражение по военным преступникам, так как они сами ликвидировались на минных полях. В результате чего, по нашим данным, не менее пяти человек было убито и восемь ранено", - цитирует lug-info представителя оборонного ведомства.

По словам Марочко, после подрыва украинские военные в панике открыли беспорядочную стрельбу и начали выносить погибших и раненых, чтобы скрыть факт провокации. На фоне этого подполковник рекомендовал командованию "ООС" задуматься о том, к чему ведет исполнение таких приказов и не жертвовать личным составом в угоду политикам.

Стоит отметить, что довольно часто украинцы подрываются на собственных минах. После ротаций бригад у командиров обычно отсутствуют карты минных полей.

Сайт kp.ru писал о том, что сами военнослужащие ВСУ не могут разобраться с расположением заминированных ими же участков в "серой" зоне.

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