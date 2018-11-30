Продукцию биофармацевтического кластера Алтайского края представят на международной выставке «Аптека»

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-30T11:48:47+03:00

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При поддержке Минэкономразвития Алтайского края и Алтайского центра кластерного развития 11 резидентов регионального биофармацевтического кластера представят на Международной специализированной выставке "Аптека" популярные продукты для здоровья и красоты под общим брендом «АлтайБио». Новинки алтайского бренда можно будет увидеть в московском «Экспоцентре» в понедельник, 3 декабря. Площадь объединенного стенда составит 36 квадратных метров.

«На площадке можно будет получить квалифицированную консультацию специалистов компаний о применении лекарственных препаратов, косметических средств и продуктов функционального питания, продегустировать и приобрести их», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, резиденты кластера «АлтайБио» презентуют свои инновационные разработки на международном деловом медико-фармацевтическом форуме, который пройдет в рамках выставки «Аптека». На мероприятии обсудят актуальные вопросы развития российской фармацевтики.

Отметим, алтайский биофармацевтический кластер, созданный десять лет назад, объединяет более 30 резидентов. На данный момент это один из наиболее активных участников процесса становления отечественной биоиндустрии. «АлтайБио» выпускает свыше 1000 видов инновационной фармацевтической и косметической продукции на основе натурального сырья растительного и животного происхождения.