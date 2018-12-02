2018-12-02T02:16:57+03:00
В мире

Командующего Пятым флотом ВМС США в Бахрейне обнаружили мертвым

В американском военно-морском ведомстве не считают смерть вице-адмирала Скотта Стирни убийством
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт СтирниКомандующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт СтирниФото: REUTERS
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В пятницу, 1 декабря, в Бахрейне обнаружили мертвым командующего Пятым флотом Военно-морских сил Соединенных Штатов – вице-адмирала Скотта Стирни, ответственного за операции за операции Центрального командования ВМС США на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление ВМС США.

Уточняется, что тело высокопоставленного военнослужащего было найдено в его бахрейнской резиденции. Начато расследование. Причины смерти Скотта Стирни выясняют министерство внутренних дел Бахрейна и служба уголовных расследований ВМС США.

По словам представителей американского военно-морского ведомства, пока ничто не указывает на то, что это было преднамеренное убийство.

Командование Пятым флотом принял заместитель Стирни, контр-адмирал Пол Шлис. Он уже вылетел в Бахрейн.

Ранее сайт kp.ru писал, что 22 ноября в возрасте 105 лет в США скончался старейший ветеран страны Рэй Чавес, который выжил во время атаки японской авиации и флота на военно-морскую базу Перл Харбор.

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