2018-12-02T15:56:38+03:00
Происшествия

В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины

Пассажирка Infiniti набросилась на сотрудника дорожной службы, когда тот достал пистолет из-за отказа водителя предоставить документы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотрудник ДПС случайно ранил себя в ногу во время проверки документов у водителяСотрудник ДПС случайно ранил себя в ногу во время проверки документов у водителяФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Подмосковье сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил себе в ногу во время проверки документом у водителя автомобиля Infiniti.

Как сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел по области, инцидент произошел в это воскресенье, 2 декабря. Сотрудник ДПС остановил машину и попросил водителя предоставить документы, на что получил грубый отказ. Выходить из автомобиля мужчина также не стал, а сидящая на пассажирском сидении женщина еще и нецензурно оскорбляла инспектора.

"На основании Федерального Закона "О полиции" сотрудник обнажил табельное оружие, и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что раненый полицейский был доставлен в больницу, а водителем иномарки в итоге оказался сотрудник одного из подразделений МУ МВД России "Мытищинское". От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Уже сейчас принято решение об увольнении мужчины из правоохранительных органов. Кроме того, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Дисциплинарное наказание грозит и его непосредственным руководителям.

Сайт kp.ru писал о том, что весной этого года полицейский в Ингушетии также выстрелил себе в ногу. Правда медикам он рассказал, что ранение было получено в ходе нападения трех неизвестных. На деле же мужчина выстрелил в себя, угрожая местным жителям одного из сел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции
В Шотландии мальчик попросил почтальона доставить письмо папе на небеса
Джоан Роулинг начала общаться в Twitter на русском языке
Во Франции могут ввести режим ЧП в связи с массовыми беспорядками
Путин заявил, что не общался с Меланьей Трамп на ужине саммита G20
Новый клип Арианы Гранде "сломал" YouTube
Умер Кен Берри: американскому актеру было 85 лет
В Госдепе США сообщили о планах ввести новые санкции по делу Скрипалей
National Interest назвал российский комплекс "Пенициллин" угрозой для артиллерии США
Экс-глава МИД ФРГ заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну против РФ
Паспорт ОАЭ возглавил рейтинг сильнейших в мире
Знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде заполонили акулы
Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном в январе или феврале
Похороны Джорджа Буша-старшего пройдут на территории библиотеки в Техасе
Итог боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри: ничья по решению судей
Президент Аргентины принял Путина во дворце Каса Росада
Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
Белый дом подтвердил, что США не станут поднимать пошлины для Китая с 1 января
У здания консульства США в Мексике прогремел взрыв
В Мексике прошла инаугурация нового президента страны
Разведка Бельгии сообщила, что террористы переходят на Telegram