В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-02T15:56:38+03:00

Сотрудник ДПС случайно ранил себя в ногу во время проверки документов у водителя Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Подмосковье сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил себе в ногу во время проверки документом у водителя автомобиля Infiniti.

Как сообщили в Главном управлении министерства внутренних дел по области, инцидент произошел в это воскресенье, 2 декабря. Сотрудник ДПС остановил машину и попросил водителя предоставить документы, на что получил грубый отказ. Выходить из автомобиля мужчина также не стал, а сидящая на пассажирском сидении женщина еще и нецензурно оскорбляла инспектора.

"На основании Федерального Закона "О полиции" сотрудник обнажил табельное оружие, и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что раненый полицейский был доставлен в больницу, а водителем иномарки в итоге оказался сотрудник одного из подразделений МУ МВД России "Мытищинское". От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Уже сейчас принято решение об увольнении мужчины из правоохранительных органов. Кроме того, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Дисциплинарное наказание грозит и его непосредственным руководителям.

Сайт kp.ru писал о том, что весной этого года полицейский в Ингушетии также выстрелил себе в ногу. Правда медикам он рассказал, что ранение было получено в ходе нападения трех неизвестных. На деле же мужчина выстрелил в себя, угрожая местным жителям одного из сел.