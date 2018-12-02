В Подмосковье сгорело кафе, погибли три человека – двое взрослых и ребенок

2 Дек. 23:18 2018-12-02T23:18:31+03:00

Пожарные нашли тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В воскресенье, 2 декабря, возле деревни Новосельцево в Мытищинском районе Подмосковья сгорело небольшое кафе, в результате погибли три человека – двое взрослых и ребенок.

Пожар в здании вспыхнул утром. Тела мужчины, женщины и ребенка обнаружили пожарные, которые тушили огонь. По предварительной версии следователей, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электропроводки.

«По данному факту следственным отделом по Мытищам ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», - сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета России.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливаются также личности погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сайт kp.ru писал о пожаре в жилом доме на Мытной улице в центре Москвы, вспыхнувшем 24 ноября. Тогда погиб один человек, еще двое пострадали.