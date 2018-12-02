На военной базе в Швеции задержали двух иностранцев

2 Дек. 23:44 2018-12-02T23:44:00+03:00

В Швеции двух человек задержали на территории военной базы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За вторжение на охраняемый объект нарушителям грозит тюрьма или штраф

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Охранники базы Военно-морского флота Швеции, расположенной на острове Муске недалеко от Стокгольма, задержали на вверенной им территории двух нарушителей, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил страны.

Он рассказал, что мужчины были задержаны «до выяснения обстоятельств» после предупредительного выстрела «в соответствии с положениями закона о защите». Дело в том, что забравшиеся на военную базу граждане указания охраны проигнорировали. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 декабря.

Известно, что оба нарушителя – иностранцы, однако их гражданство сотрудник пресс-службы шведской армии уточнять не стал.

«Это правда, что они иностранного происхождения, но вопрос их национальности – это вопрос к полиции», - приводит издание слова представителя ВС.

За вторжение на охраняемый объект без разрешения нарушителям грозит наказание: лишение свободы или штраф.