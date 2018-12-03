2018-12-03T02:13:18+03:00
Происшествия

На МКАД произошла крупная авария: столкнулись четыре машины

По предварительным данным, пострадал один человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По предварительным данным, пострадал один человекПо предварительным данным, пострадал один человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером в воскресенье, 2 декабря, на 20-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла крупная авария. Столкнулись четыре автомобиля: два грузовика Hyundai Porter, одна фура и один внедорожник. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В результате два транспортных средства перевернулись набок. По предварительным данным, пострадал один человек», - рассказал представитель автоинспекции.

Он добавил, что из-за аварии на внешней стороне кольцевой автодороги перекрыто движение по двум полосам, передает ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 24 октября на МКАД произошло сразу несколько серьезных ДТП. На 60-м километре трассы столкнулись три легковых автомобиля, в результате погибли два человека. Позже, также неподалеку от пересечения с Липецкой улицей, опрокинулся грузовик МАЗ, который переводил контейнеры. А через некоторое время в том же районе перевернулся еще один грузовик.

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