Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-03T08:42:43+03:00

По мнению депутата, таким образом можно заставить россиян более ответственно относиться к природе

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу страны письма, в которых предложил совместными усилиями разработать законопроект, предполагающий повышение пошлин на срубленные новогодние ели.

«Предлагаю совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт)», - цитирует послания парламентария РИА Новости.

Также депутат подчеркнул, что большинство вырубаемых в преддверии Нового года «елочек, сосен, пихт и других деревьев» так и остаются не распроданными и просто «выкидываются на свалки».

По мнению Милонова, повышение пошлин и сборов заставит россиян более ответственно относиться к природе и поможет восстановлению лесов и зеленых насаждений внутри городов.

Кстати, стоит отметить, что Виталий Милонов довольно часто выступает с теми или иными инициативами. Например, как сообщал сайт kp.ru, недавно он обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести «комплексную проверку» деятельности российского рэпера Элджея.