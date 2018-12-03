К Новому году в России активизировались интернет-мошенники

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-03T09:20:47+03:00

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Чем ближе к Новому Году, тем активнее становятся мошенники. Особенно растет число зафиксированных случаев обмана в интернете. Все чаще россияне сталкиваются с фишинговыми страницами крупных банков и платежных систем. Это дубль подлинной страницы, который позволяет украсть личные данные пользователя. За I квартал 2018 года специалистами «Лаборатории Касперского» было зафиксировано 94 млн отраженных попыток перехода пользователей на лже-сервисы. Для сравнения, за второй квартал — 107 млн, за третий — уже 137 млн.

Динамика связана с предстоящим ажиотажем и массовыми распродажами в онлайн-магазинах.

- Недостатка у мошенников нет, они постоянно придумывают новые идеи, как можно получить персональные данные пользователей, - объясняет ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Надежда Демидова. – Чаще всего авторы фишинговых страниц заменяют идентичные по написанию буквы одного алфавита на цифры и аналогичные символы латиницы.

Если все символы имени домена принадлежат набору символов одного языка, браузер отображает их на этом языке. Но ведь можно подобрать символы так, что они будут совпадать с латинскими. Так появляются липовые страницы госуслуг, налоговой службы, банка или онлайн магазина.

Специалисты приводят пример: букву «o» можно заменить на 0 (ноль) или букву I (i) на l (L).

Если человек вносит номер своей банковской карты, срок ее годности, ФИО владельца и CVV-код на фишинговом сайте, то мошенник получает все данные, необходимые для снятия денег, пишет газета «Известия».