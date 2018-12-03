Дональд Трамп заявил о желании остановить гонку вооружений

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-03T17:19:14+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании остановить «большую и неконтролируемую» гонку вооружений. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в сети Twitter.

«Я уверен, что в какой-то момент в будущем председатель КНР Си Цзиньпин и я вместе с президентом России Путиным начнём обсуждать реальное прекращение того, что стало большой и неконтролируемой гонкой вооружений», - заявил Трамп. Он также отметил, что за этот США потратили на гонку вооружений 716 миллиардов американских долларов и назвал этот факт «сумасшествием».

Ранее сегодня Трамп провел в рамках саммита G20 в Аргентине встречу с лидером КНР С Цзиньпином. Президент США положительно охарактеризовал встречу, назвав ее «необыкновенной». Трамп также отметил, что американо-китайские отношения «сделали большой скачок вперед», и прокомментировал «перемирие в торговой войне», заявив о том, что Китай «сможет сильно выиграть в случае заключения» торговой сделки.

В ходе переговоров лидеров США и Китая Трамп пообещал не повышать пошлины на импорт китайских товаров с начала следующего года. Лидер КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, согласился снизить пошлины на ввоз автомобилей из США.