В России могут измениться вкус и качество пива

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-04T07:15:08+03:00

Вполне вероятно, что в пенный напиток разрешат класть больше и сахара меньше солода

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Российские любители пива вскоре могут заметить, что привычный вкус пенного напитка не совсем такой, как всегда. Дело в том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект технического регламента безопасности алкогольной продукции, и если документ будет окончательно принят, то требования к качеству пива могут измениться: в него разрешат класть больше сахара и меньше солода.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом документа, который ЕЭК рассмотрит в среду, 5 декабря, пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20 процентов солода, а новый техрегламент – 50%.

В случае его принятия, а вероятность того, что регламент примут именно в нынешней редакции, очень высока, новые правила станут обязательными для всех членов ЕАЭС, в том числе и для России.

Как рассказали изданию знакомые с ходом обсуждения нововведений источники, изменение технического регламента позволит пивоваренным компаниям экономить на производстве.