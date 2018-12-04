2018-12-04T08:03:25+03:00
В мире

Корабли ВМС США войдут в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

Как ожидается, американские авианосцы пробудут в водах ближневосточного региона около двух месяцев
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Атомный авианосец John C. StennisАтомный авианосец John C. StennisФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 декабря, появилась информация о планах Вашингтона направить группу кораблей военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis в Персидский залив. По некоторым данным, таким образом Соединенные Штаты намерены «продемонстрировать силу Ирану».

Выяснилось, что американские авианосцы зайдут в воды ближневосточного региона уже в конце текущей недели и, как ожидается, пробудут там около двух месяцев. По словам источника газеты The Wall Street Journal в Пентагоне, группа кораблей ВМС США «обеспечит сдерживание любой враждебной иранской деятельности в местных водах».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале мая этого года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки и о намерении возобновить санкции против исламской республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сети появился официальный русскоязычный трейлер фильма «Капитан Марвел»
ФАС поддерживает появление надписи «Алкоголь убивает» на бутылках со спиртным
Пассажирский самолет экстренно сел в Китае из-за неисправности
Манафорт и президент Эквадора обсуждали выдачу Ассанжа США
Трамп признался американским фермерам в любви и похвалил себя за сделку с Китаем
Посол США объявила Польшу «бастионом защиты» от России
Трамп поторопился объявить о снижении пошлин на ввоз машин из США в Китай
Сенаторы США призвали Трампа отказаться от выхода из Договора о РСМД
Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным
В России могут измениться вкус и качество пива
Погода в Москве на 4 декабря 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов
Протестующие в Париже разгромили Триумфальную арку
Пушков ответил сенатору США, предложившему направить флот НАТО в Черное море
Суд запретил пожилому голландцу «помолодеть» на 20 лет
Производитель шпрот в Латвии терпит убытки из-за эмбарго России
Из-за траура по Бушу-старшему в США номинантов «Грэмми» объявят позже
Спецпредставитель США по Сирии: Это хорошо, что в Идлибе есть зона деэскалации