Корабли ВМС США войдут в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-04T08:03:25+03:00

Как ожидается, американские авианосцы пробудут в водах ближневосточного региона около двух месяцев

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Во вторник, 4 декабря, появилась информация о планах Вашингтона направить группу кораблей военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis в Персидский залив. По некоторым данным, таким образом Соединенные Штаты намерены «продемонстрировать силу Ирану».

Выяснилось, что американские авианосцы зайдут в воды ближневосточного региона уже в конце текущей недели и, как ожидается, пробудут там около двух месяцев. По словам источника газеты The Wall Street Journal в Пентагоне, группа кораблей ВМС США «обеспечит сдерживание любой враждебной иранской деятельности в местных водах».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале мая этого года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки и о намерении возобновить санкции против исламской республики.