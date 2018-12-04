Больше половины россиян делают уроки вместо своих детей

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-04T12:43:53+03:00

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На днях российский проект Mail.ru Дети провел опрос среди 8 000 тысяч подписчиков и выяснилось, что более половины россиян (56%) делают уроки вместо своих детей!

Большая часть родителей (70%) заявили, что помогают своим чадам в выполнении домашней работы. Однако не все мамы и папы считают это действительно необходимым. Треть опрошенных уверены, что ребенок должен самостоятельно справляться со своими школьными заданиями. Еще 37% уверены, что периодическое совместное выполнение домашней работы – это неплохая практика или «разминка» для «родительских» мозгов.

Те 56% опрашиваемых, которые регулярно делают за детей домашнюю работу утверждают, что первым делом берутся за математику (32%), иностранный язык (28%) и русский (26%).

К слову, самыми сложными школьными предметами, по мнению родителей, являются: математика (72%), русский язык (70%), иностранный язык (50%), чтение (36%) и природоведение (19%).

Большинство родителей тратят порядка двух часов в день на выполнение домашней работы вместе с детьми. Час тратят 30% опрашиваемых, два-29%, а больше двух часов- 22%. При самостоятельной работе над заданиями школьники тратят около двух часов в день (38%), а больше трех часов занимается всего 17% учеников.

На посещение кружков и секций и школьников остается от двух (27%) до трех (25%) часов. А больше трех часов свободного времени в день остается у 30% учеников школ.