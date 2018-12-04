2018-12-04T14:36:34+03:00
Звезды

Российские артисты рассказали про размер своей пенсии

Оказалось, что многие звезды получают от 10 до 35 тысяч в месяц
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments17
Самая большая пенсия у Софии РотаруСамая большая пенсия у Софии РотаруФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российские юмористы, музыканты и актеры раскрыли размер своих пенсий. Выплаты в связи с выходом на заслуженный отдыха оказались довольно скромными на фоне миллионных гонораров.

Так, российская телеведущая Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей. По ее словам, на пенсии она продолжает активно работать и обеспечивать себя сама.

«Когда я людям говорю, что вышла на пенсию, они делают такое лицо, как будто бы я сказала, что лежу в гробу. Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии», - приводит слова телеведущей издание «СтарХит».

По ее словам, к выходу на пенсию она готовилась с момента получения первой зарплаты. Звездой она решила стать, чтобы зарабатывать больше.

«Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее»,- объяснила Сябитова.

Известно, что Владимир Винокур получает только 10 тысяч рублей. Все средства юморист переводит на благотворительность. На 3 тысячи больше получает Александр Панкратов-Черный. Алле Пугачевой от государства достается в размере 17-ты тысяч рублей.

Большой пенсией может похвастаться София Ротару: в пересчете на рубли у певицы выходит около 35 тысяч рублей. Михаил Боярский довольствуется 20 тысячами рублей.

Сами артисты утверждают, что даже не снимают пенсию с банковского счета. Гонорары от их профессиональной деятельности позволяют им свободно жить без государственных средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер актер сериалов «След» и «Универ» Виталий Ендовицкий
Apple составила рейтинг самых популярных приложений у россиян
Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков
Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима
В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»
В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты
Армения начала расследование крушения самолета Су-25
Французское правительство пошло на уступки «желтым жилетам»
В Малайзии три человека погибли при взрыве в торговом центре
Израильская операция «Северный щит» продлится до ликвидации всех тоннелей «Хезболлах»
Один человек погиб при взрыве в Подмосковье
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей