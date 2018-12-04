Российские артисты рассказали про размер своей пенсии

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-04T14:36:34+03:00

Оказалось, что многие звезды получают от 10 до 35 тысяч в месяц

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Российские юмористы, музыканты и актеры раскрыли размер своих пенсий. Выплаты в связи с выходом на заслуженный отдыха оказались довольно скромными на фоне миллионных гонораров.

Так, российская телеведущая Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей. По ее словам, на пенсии она продолжает активно работать и обеспечивать себя сама.

«Когда я людям говорю, что вышла на пенсию, они делают такое лицо, как будто бы я сказала, что лежу в гробу. Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии», - приводит слова телеведущей издание «СтарХит».

По ее словам, к выходу на пенсию она готовилась с момента получения первой зарплаты. Звездой она решила стать, чтобы зарабатывать больше.

«Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее»,- объяснила Сябитова.

Известно, что Владимир Винокур получает только 10 тысяч рублей. Все средства юморист переводит на благотворительность. На 3 тысячи больше получает Александр Панкратов-Черный. Алле Пугачевой от государства достается в размере 17-ты тысяч рублей.

Большой пенсией может похвастаться София Ротару: в пересчете на рубли у певицы выходит около 35 тысяч рублей. Михаил Боярский довольствуется 20 тысячами рублей.

Сами артисты утверждают, что даже не снимают пенсию с банковского счета. Гонорары от их профессиональной деятельности позволяют им свободно жить без государственных средств.