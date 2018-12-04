2018-12-04T18:48:22+03:00
Звезды

Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев

Художник намерен выручить средства с композиции Dream Boat
Алена Басавина
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Скульптурная композиция под названием Dream Boat Фото: Instagram BanksyСкульптурная композиция под названием Dream Boat Фото: Instagram Banksy
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Английский художник Бэнкси намерен разыграть свою скульптурную композицию на лотерее, чтобы собрать деньги на помощь беженцам. Об этом уличный живописец написал в своем Instagram.

Участвовать в онлайн-лотерее будет работа под названием Dream Boat. По правилам, участникам нужно внести средства и угадать вес произведения.

Минимальный взнос — 2,5 доллара. По желанию эта сумма может быть увеличена на 127 долларов. Победителя выберут из числа тех, кто будет ближе всех к правильному значению.

Известно, что скульптура состоит из стекловолокна. Внутри нее находятся фигуры из смолы. Размеры произведения — 90×38×42 сантиметров.

Последний день приема ставок — 22 декабря. Все собранные средства пойдут на помощь нуждающимся беженцам.

Отметим, что Бэнкси — псевдоним популярного английского андерграундного художника стрит-арта.

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