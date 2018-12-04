Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром

СЕГОДНЯ 20:52 2018-12-04T20:52:02+03:00

Мужчину укусил ядовитый паук, который спрятался во фруктах

Изменить размер текста: A A

Москвич чуть не погиб от укуса ядовитого паука, которого он случайно обнаружил в пакете с инжиром. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Известно, что сначала укус паука оставил на руке мужчины лишь красное пятнышко. На следующий день кисть опухла.

Пострадавший обратился в частную клинику, где медики только удалили гной. Госпитализация проведена не была.

Когда состояние москвича резко ухудшилось, он вызвал скорую помощь. Он был доставлен в городскую больницу №4, где медики назначили экстренную операцию.

Спасти пациента смогла хирург Светлана Киселева. Она удалила омертвевшие ткани и назначила необходимое лечение.

По словам специалистов, в тело мужчины попал смертельный яд. Спаси его удалось только благодаря своевременному вмешательству.