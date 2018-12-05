2018-12-05T06:26:08+03:00
Общество

Ростуризм назвал пять популярных новогодних направлений

Чаще всего россияне едут отдыхать в Москву и Краснодарский край
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне любят проводить новогодние праздники в МосквеРоссияне любят проводить новогодние праздники в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва стала самым популярным у россиян местом проведения новогодних каникул. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он отметил, что его ведомство на основе анализа бронирования авиабилетов составило топ-5 направлений, куда граждане страны планируют поехать в начале января. Так на столицу пришлось 17,2% продаж, еще 13,1% едут отдыхать в Сочи, а 7% - Симферополь. Замыкают пятерку Краснодарский край и Санкт-Петербург. Продажи на эти направления составили по 3,1%.

Как отмечает газета “Известия”, Крым впервые вошел в этот список. Одной из причин этого является его выросшая транспортная доступность и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Дело в том, что полуостров - участник проекта Ростуризма "Доступное путешествие", который нацелен на расширение спектра недорогих предложений в регионах страны. Одно из ключевых конкурентных преимуществ Крыма - привлекательные условия лечебно-оздоровительного и медицинского туризма", - отметил Сафонов.

Поездка в Крым на новогодние каникулы на одного человека может стоить от 20 тысяч рублей.

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