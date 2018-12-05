2018-12-05T12:05:16+03:00
Наука

Биологи рассказали об опасности риса для организма

Ученые не рекомендуют употреблять эту кашу в больших количествах
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Ученые проверили рис на содержание опасных веществУченые проверили рис на содержание опасных веществФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Рисовые зерна способны накапливать в себе опасные для человеческого организма токсины. В частности в крупе может накапливаться мышьяк. Об этом сообщили американские ученые во время конференции в Новом Орлеане.

«Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи», — приводит слова специалиста из университета Индианы Чжэн Чжоу «Федеральное агентство новостей».

Исследования показали, что большая часть мышьяка остается в мякоти риса в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток. Более 80% ядовитого вещества попадает в рисовые зерна из воды и столько же оседает в организме человека при переваривании съеденной крупы.

Ученые отмечают, что власти стран Азии и других государств, где жители в больших количествах употребляют блюда из риса, должны уделять большое внимание проверки продукта на содержание мышьяка перед поступлением крупы в продажу или на переработку, пишет сайт телеканала «Звезда».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов
Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»
В Москве задержали главу фирмы, которая занималась производством и сбытом некачественного масла
В Минобороны РФ рассказали о выводе 230 тысяч человек из зон деэскалации в Сирии
Крым вошел в пятерку самых популярных мест отдыха на новогодние каникулы
Адвокат избитого Пака: продление сроков следствия по делу Кокорина и Мамаева ожидаемо и совершенно обоснованно
РФ призвала Францию обеспечить безопасность журналистов во время протестов
Климкин примет участие в переговорах глав МИД стран Евросоюза
Трамп уверен, что США смогут заключить торговую сделку с Китаем
В Москве в праздничные дни парковка останется бесплатной
СБУ обвинила УПЦ в «разжигании религиозной розни»
Захарова объяснила введение военного положения на Украине подготовкой силовых операций
У погибшего футболиста «Локомотива» был конфликт с таксистом
Порошенко: объединительный собор по созданию новой церкви на Украине пройдет 15 декабря
Сбербанк повысил предельный возраст получателя потребительских кредитов
В МВД Украины предложили уголовно наказывать за "пропаганду русского мира"
Опубликована первая страница устава «новой украинской церкви»
ЦБ сократил на 45 процентов сотрудников, занимающихся банковским надзором
Свыше 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь американо-мексиканскую границу
Спикер Верховной Рады призвал США ввести новые санкции против России
Лавров проведет переговоры с Могерини и главой МИД ФРГ на полях СМИД ОБСЕ