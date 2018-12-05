Биологи рассказали об опасности риса для организма

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-05T12:05:16+03:00

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Рисовые зерна способны накапливать в себе опасные для человеческого организма токсины. В частности в крупе может накапливаться мышьяк. Об этом сообщили американские ученые во время конференции в Новом Орлеане.

«Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи», — приводит слова специалиста из университета Индианы Чжэн Чжоу «Федеральное агентство новостей».

Исследования показали, что большая часть мышьяка остается в мякоти риса в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток. Более 80% ядовитого вещества попадает в рисовые зерна из воды и столько же оседает в организме человека при переваривании съеденной крупы.

Ученые отмечают, что власти стран Азии и других государств, где жители в больших количествах употребляют блюда из риса, должны уделять большое внимание проверки продукта на содержание мышьяка перед поступлением крупы в продажу или на переработку, пишет сайт телеканала «Звезда».