В Удмуртии за строительством новых дорог следят общественные организации

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-05T14:05:09+03:00

С помощью общественников Удмуртская республика сэкономила более 700 миллионов рублей на ремонте дорог, заявил глава региона в эфире Радио «Комсомольская правда»

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В программе «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» побывал в гостях глава Удмуртской республики, Александр Бречалов. Ведущим программы, Наталье Агре и Антону Челышеву, чиновник рассказал о том, как соблюдается безопасность дорожного движения в Удмуртии. Глава Удмуртской республики также поделился тем, какие технологии применяются для того, чтобы улучшить качество ремонта местных дорог.

Александр Бречалов отметил, что некоторое время назад было решено пригласить общественников в дорожное хозяйство для того, чтобы они контролировали качество строящихся дорог. Глава Удмуртской республики отметил, что «ревизоры» выезжают на место строительства два раза.

- Если транслировать на дорожное хозяйство, мы, в первую очередь, в команду взяли общественников. И не просто пригласили на обсуждение, какие участки дорог нам ремонтировать, а дошли до того, что у нас общественники принимают дороги. Причем, они выезжают на объект два раза. Первый раз, когда дорога в готовности 70-80% и второй раз, когда дорогу эту принимать, - отметил Бречалов.

Александр прокомментировал, что это обязательный элемент системы контроля в Удмуртской республике. К слову, как заметил Бречалов, недобросовестным подрядчикам пришлось переделывать большую часть дорог.

По словам чиновника, привлечение общественников в дорожное хозяйство позволило сэкономить приличные объемы бюджетных средств.

- До работы новой команды в Удмуртии экономия составляли на торгах максимум 0,2%. Первый же год только на БКД Ижевская агломерация мы через конкурс торговались – экономия 100 с лишним миллионов рублей. И сейчас это норма. И, как следствие, мы делаем больше зарпланированного. Мы централизовали все закупки. У нас по 18-му году экономия бюджета составила 770 миллионов рублей, - поделился Бречалов.

Помимо общественников за процессом строительства новых дорог следит и организация автомобилистов Удмуртии. Они, как заметил Бречалов, сотрудничают с дорожным хозяйством не формально, а официально. И автомобилистов, и общественников официально включили в систему принятия решений по строящимся дорогам в Удмуртии.