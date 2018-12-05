Саакашвили станет ведущим украинской программы о выборах президента

СЕГОДНЯ 21:07 2018-12-05T21:07:09+03:00

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили станет ведущим программы о президентской гонке на Украине. Политик будет вещать в программе «Джокеры. Путь в президенты» на телеканале «ZIK» с 7 декабря.

«Джокеры. Путь в президенты - новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он - президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили», - указал телеканал. Отметим, что на данный момент политик проживает в Нидерландах.

Напомним, что Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии дважды — с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. За несколько дней до истечения своих полномочий он покинул страну и переселился в США.

В 2015 году Украина предоставила ему гражданство. В Незалежной он стал сначала советником президента Петра Порошенко, затем главой Одесской областной администрации. В 2017 году украинский лидер лишил его гражданства и выслал в Польшу. Оттуда он переехал в Нидерланды.