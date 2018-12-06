Одного человека спасли после крушения двух самолетов ВМС США у берегов Японии

СЕГОДНЯ 04:38 2018-12-06T04:38:21+03:00

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После столкновения и крушения у берегов Японии двух военных самолетов ВМС США был обнаружен и спасен один военнослужащий. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Корпуса морской пехоты ВС США.

“Один военнослужащий проходит медицинское обследование на авиабазе морской пехоты США Ивакуни после катастрофы. В настоящее время продолжается поиск оставшихся шести членов экипажей самолетов", - сообщили представители корпуса.

Причины крушения до сих пор не озвучены, передает ТАСС, однако есть предположение, что столкновение воздушных судов могло произойти во время дозаправки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе в районе юго-западной префектуры Коти на острове Сикоку. Самолеты приписаныв к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути и выполняли плановый учебный полет.