Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции
Министерство обороны совместно с Главным командованием ВМФ и Президентской библиотекой обнародовало уникальные кадры, сделанные во время проведения Ялтинской конференции.
Увидеть исторические снимки может любой желающий, экспозиция доступна на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в здании библиотеки. Работы представлены под названием «"Эврика" и "Остров": Тегеран-43 и Ялта-45. История судьбоносных решений». Выбор даты не случаен, открытие приурочено к 75-летнему юбилею с даты проведения Тегеранской конференции. Уникальные снимки так же выставлены на сайте Министерства обороны РФ.
Данные кадры действительно редчайшие, так как демонстрируют лидеров США, Великобритании и СССР, которые посетили Севастополь, Черноморский флот и Ялту в 1945 году.
Снимки были оцифрованы и переданы для выставки. Вереди много планов, такой же процедуре будут подвергнуты кадры с других важных исторических событий.
«В планах Главного командования ВМФ целый ряд исторических проектов, которые будут осуществлены во взаимодействии с Президентской библиотекой», - сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.
Посмотреть уникальные снимки можно будет до 11 января 2019 года, сообщает сайт телеканал «Звезда».
Уникальные кадры с Ялтинской конференции.