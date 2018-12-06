2018-12-06T18:02:24+03:00
Общество

Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции

Экспозиция будет доступна для всех желающих в здании Президентской библиотеки на Сенатской площади Санкт-Петербурга
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны обнародовало уникальные кадры с Ялтинской конференцииМинобороны обнародовало уникальные кадры с Ялтинской конференцииФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Министерство обороны совместно с Главным командованием ВМФ и Президентской библиотекой обнародовало уникальные кадры, сделанные во время проведения Ялтинской конференции.

Увидеть исторические снимки может любой желающий, экспозиция доступна на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в здании библиотеки. Работы представлены под названием «"Эврика" и "Остров": Тегеран-43 и Ялта-45. История судьбоносных решений». Выбор даты не случаен, открытие приурочено к 75-летнему юбилею с даты проведения Тегеранской конференции. Уникальные снимки так же выставлены на сайте Министерства обороны РФ.

Данные кадры действительно редчайшие, так как демонстрируют лидеров США, Великобритании и СССР, которые посетили Севастополь, Черноморский флот и Ялту в 1945 году.

Снимки были оцифрованы и переданы для выставки. Вереди много планов, такой же процедуре будут подвергнуты кадры с других важных исторических событий.

«В планах Главного командования ВМФ целый ряд исторических проектов, которые будут осуществлены во взаимодействии с Президентской библиотекой», - сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Посмотреть уникальные снимки можно будет до 11 января 2019 года, сообщает сайт телеканал «Звезда».

Уникальные кадры с Ялтинской конференции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы
Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Facebook потерял 9,5 миллиардов долларов после скандала с утечкой документов
Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Белоусова
Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным
Москалькова попросила пересмотреть дело Льва Пономарева
США провели над Украиной внеплановый полет
В Зал Славы лучших PR-специалистов мира впервые вошел россиянин
В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс.
Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 18 годам тюрьмы
Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Эксперты назвали цвет 2019 года
На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев
Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей
Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Выпавший снег в Москве не растает до весны
В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем