Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-06T18:02:24+03:00

Экспозиция будет доступна для всех желающих в здании Президентской библиотеки на Сенатской площади Санкт-Петербурга

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Министерство обороны совместно с Главным командованием ВМФ и Президентской библиотекой обнародовало уникальные кадры, сделанные во время проведения Ялтинской конференции.

Увидеть исторические снимки может любой желающий, экспозиция доступна на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в здании библиотеки. Работы представлены под названием «"Эврика" и "Остров": Тегеран-43 и Ялта-45. История судьбоносных решений». Выбор даты не случаен, открытие приурочено к 75-летнему юбилею с даты проведения Тегеранской конференции. Уникальные снимки так же выставлены на сайте Министерства обороны РФ.

Данные кадры действительно редчайшие, так как демонстрируют лидеров США, Великобритании и СССР, которые посетили Севастополь, Черноморский флот и Ялту в 1945 году.

Снимки были оцифрованы и переданы для выставки. Вереди много планов, такой же процедуре будут подвергнуты кадры с других важных исторических событий.

«В планах Главного командования ВМФ целый ряд исторических проектов, которые будут осуществлены во взаимодействии с Президентской библиотекой», - сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Посмотреть уникальные снимки можно будет до 11 января 2019 года, сообщает сайт телеканал «Звезда».