2018-12-06T22:38:56+03:00
В мире

Новичок Google совершил ошибку, которая обошлась в $10 млн

Стажер случайно запустил распространил по сети тестовое рекламное объявление
Алена Басавина
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Стажер в Google совершил ошибку на миллионы долларовСтажер в Google совершил ошибку на миллионы долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудник компании Google по ошибке запустил рекламную кампанию, стоимость которой составляла $10 млн. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, инцидент произошел во вторник во время демонстрации электронной системы размещения рекламы в сети. По ошибке новичок нажал не ту клавишу и рекламное объявление распространилось на десятках сайтов США и Австралии. Ситуация усугубилась тем, что реклама попала на открытую биржу. Там ее начали покупать по 25 центов вместо $2-4.

Ошибку заметили только через 45 минут. К этому времени реклама была уже на сотне сайтов. Компания пообещала компенсировать затраты тем, кто разместил у себя тестовую рекламу.

«Учебное упражнение по размещению рекламы привело к ошибке, которая обернулась реальными затратами для опубликовавших сайтов в течение 45 минут. Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить кампанию», - пояснили представители компании Google. Известно, что оплошность стажера могла обойтись в $10 млн.

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