Квентин Тарантино тайно работает над новым сериалом

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-07T08:44:13+03:00

Пока подробности держатся в секрете, но многие факторы указывают на это

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Источники в кругах американского режиссера Квентина Тарантино делятся новостями о работе известного на весь мир сценариста. Тарантино работает над новым телесериалом, но делает это тайно. На это указывают одинаковые имена персонажей из его последнего фильма «Однажды в Голливуде» и классического сериала-вестерна.

Одного из персонажей фильма зовут Скотт Лансье, такая же назывался классический вестерн, который вышел на экраны с 1968 году.

Тарантино несколько раз встречался со вдовой правообладателя сериала «Лансье», но пока не известно, чем закончилась встреча, удалось ли сторонам договориться, пишет Gazeta.ru.

К своей предыдущей картине Тарантино готовился пять лет, а снял быстро, с наскока, что не очень пошло ей на пользу - по крайней мере той версии фильма, что была показана в мае на Каннском фестивале. «Бесславные ублюдки» - это отряд штрафного подразделения, состоящий из американских евреев, изо всех сил мстящих фашистам за все, что они сделали с их родственниками в Европе во время Второй мировой войны