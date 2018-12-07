В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии
В пятницу, 7 декабря, водитель автомобиля такси сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по столице.
Отмечается, что авария произошла в районе дома №8 по Покровскому бульвару. Пострадавшими оказались работники дорожной службы.
На Покровке таксист сбил группу рабочих и скрылся.
"Водитель сбил двух рабочих из Средней Азии и скрылся. Пострадавшие госпитализированы", - передает ТАСС со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.
В связи с инцидентом в городе введен план "Перехват".
В городе объявлен план "Перехват"Фото: предоставлено очевидцем
Фото: предоставлено очевидцем
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент с наездом на пешеходов случился в конце ноября в Астрахани. Подвыпившие пассажиры настолько вывели из себя не выспавшегося водителя такси, что он предпринял сразу несколько попыток задавить одного из них, после чего спокойно уехал с места происшествия.