2018-12-07T13:28:08+03:00
Происшествия

В Москве таксист сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии

В связи с инцидентом в городе объявлен план "Перехват" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавшими оказались рабочие дорожной службыПострадавшими оказались рабочие дорожной службыФото: предоставлено очевидцем
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В пятницу, 7 декабря, водитель автомобиля такси сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по столице.

Отмечается, что авария произошла в районе дома №8 по Покровскому бульвару. Пострадавшими оказались работники дорожной службы.

На Покровке таксист сбил группу рабочих и скрылся.

"Водитель сбил двух рабочих из Средней Азии и скрылся. Пострадавшие госпитализированы", - передает ТАСС со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.

В связи с инцидентом в городе введен план "Перехват".

В городе объявлен план "Перехват" Фото: предоставлено очевидцем

В городе объявлен план "Перехват"Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент с наездом на пешеходов случился в конце ноября в Астрахани. Подвыпившие пассажиры настолько вывели из себя не выспавшегося водителя такси, что он предпринял сразу несколько попыток задавить одного из них, после чего спокойно уехал с места происшествия.

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