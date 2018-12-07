2018-12-07T15:15:53+03:00
В мире

Евросоюз намерен собрать более 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта

Подходящую сумму намерены получить до конца 2020 года
Сакина НУРИЕВА
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Евросоюз намерен собрать более 20 млрд евро на развитие искусственного интеллектаЕвросоюз намерен собрать более 20 млрд евро на развитие искусственного интеллектаФото: EASTNEWS/AFP
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Еврокомиссия совместно с государствами-членами ЕС представила план по поддержке развития и использования в Евросоюзе искусственного интеллекта. Для инициативы намерены собрать более 20 млрд евро инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии по цифровому рынку Андрюс Ансип.

Проект предполагает объединение данных, увеличение инвестиций, улучшение подготовки компетентных и талантливых кадров, а также создание условий для "доверия к искусственному интеллекту".

Еврокомиссия ожидает собрать до конца 2020 года, как минимум, 20 млрд евро частных и государственных инвестиций.

Как отметил Ансип, искусственный интеллект особенно поможет развитию медицины, в том числе, в облатях диагностики и лечения раковых заболеваний.

Напомним, ранее сайт "Комсомольская правда" рассказывал, почему современные дети начали доверять роботам больше, чем родителям. Специалисты выяснили, как искусственный интеллект влияет на современный мир.

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