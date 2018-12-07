Государства Евросоюза ежегодно теряет 900 млрд евро из-за коррупции

СЕГОДНЯ 15:50 2018-12-07T15:50:04+03:00

Наихудшая ситуация с коррупцией в ЕС зафиксирована в Румынии

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Ежегодно 28 стран-членов Евросоюза теряют 900 миллиардов евро в результате коррупции. Об этом ообщило агентство Belga со ссылкой на данные Партии европейских "зеленых".

Антикоррупционное агентство OLAF выяснило, что от коррупции государства ЕС каждый год теряют 323 миллиарда евро, что составляет почти одну треть семилетнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

В 2014 году ежегодный ущерб от взяточничества и казнокрадства в ЕС достиг 120 миллиардов евро (около 7 % от общего объема бюджета ЕС). В 2013 было возбуждено около 68 тысяч уголовных дел по фактам злоупотребления служебны положением и взяток.

Наиболее коррупмированной страной ЕС является Румыния, где ее доля составила 15% от ВВП. Наименее коррумпированной - Нидерланды с долей всего 0,76 процента от ВВП. Об этом свидетельствуют данные партии европейских экологистов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Германии более тысячи мигрантов за взятки получили право на убежище. Инцидент вызвал в стране громкий скандал.