Молодой сотрудник Google умер на рабочем месте

СЕГОДНЯ 03:13 2018-12-10T03:28:56+03:00

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В нью-йоркском офисе компании по невыясненным пока причинам неожиданно умер один из сотрудников, 22-летний Скотт Крульчик (Scott Krulcik), сообщает телеканал CBS 2 со ссылкой на представителей полиции мегаполиса.

Молодой человек работал в компании инженером-программистом, его нашли мертвым в одном из помещений на шестом этаже здания. По словам сотрудников правоохранительных органов, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти, и гибель парня следователям не кажется «подозрительной». Однако от чего именно умер программист Google, станет понятно после медицинской экспертизы.

Газета The New York Post уточняет: Скотт Крульчик закончил университет в мае этого года, после чего его взяли на постоянную работу в компанию, где он дважды за последние два года проходил стажировку в отделе по разработке программного обеспечения.