2018-12-10T10:38:06+03:00
Наука

Комета Виртанена в декабре 2018 года сблизится с Землей

Наблюдать комету Виртанену в декабре 2018 года можно будет невооруженным взглядом
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
К Земле приближается комета ВиртаненаК Земле приближается комета ВиртаненаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В середине декабря 2018 года комета Виртанена пролетит так близко от Земли, что ее можно будет наблюдать даже невооруженным глазом. Примечательно, что это одна из самых ярких комет. Она приближается к нашей планета примерно каждые 5,4 года.

В этот раз комету Виртанену можно будет увидеть 16 декабря и продолжить наблюдать за ней до середины января 2019 года. В этот период расстояние между Землей и небесным телом составит всего 11,5 миллиона километров.

Отметим, что Комета 46P/Wirtanen является одной из трех космических объектов, которые были открыты астрономом Карлом Виртаненом в 1948 году в Обсерватории Лик в Калифорнии. С тех пор астрономы пристально следили за движением кометы и пропустили ее сближение с Землей лишь однажды. В 1980 году объект находился близко к Солнцу и разглядеть его невооруженным глазом было невозможно, передает сайт телеканала «Звезда».

Эта небольшая комета имеет относительно небольшой орбитальный период в 20 лет и входит в семейство Юпитера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24