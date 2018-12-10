Комета Виртанена в декабре 2018 года сблизится с Землей

10 Дек. 10:38 2018-12-10T10:38:06+03:00

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В середине декабря 2018 года комета Виртанена пролетит так близко от Земли, что ее можно будет наблюдать даже невооруженным глазом. Примечательно, что это одна из самых ярких комет. Она приближается к нашей планета примерно каждые 5,4 года.

В этот раз комету Виртанену можно будет увидеть 16 декабря и продолжить наблюдать за ней до середины января 2019 года. В этот период расстояние между Землей и небесным телом составит всего 11,5 миллиона километров.

Отметим, что Комета 46P/Wirtanen является одной из трех космических объектов, которые были открыты астрономом Карлом Виртаненом в 1948 году в Обсерватории Лик в Калифорнии. С тех пор астрономы пристально следили за движением кометы и пропустили ее сближение с Землей лишь однажды. В 1980 году объект находился близко к Солнцу и разглядеть его невооруженным глазом было невозможно, передает сайт телеканала «Звезда».

Эта небольшая комета имеет относительно небольшой орбитальный период в 20 лет и входит в семейство Юпитера.