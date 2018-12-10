Памфилова поддержала инициативу проведения школьных выборов

10 Дек. 12:39 2018-12-10T12:39:35+03:00

При этом глава ЦИК РФ предостерегла от навязывания таких выборов «сверху»

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова, выступая в понедельник, 10 декабря, на всероссийском форуме молодежных избирательных комиссий, поддержала инициативу проведения школьных выборов и даже заявила о готовности ЦИК помочь молодежным избиркомам сформировать систему выборов в органы школьного или студенческого самоуправления.

«Мы готовы и с министерством образования РФ помочь заключить договор <…> Помочь систему создать мы готовы, но как только вы сами будете готовы к этому», - приводит слова Памфиловой ТАСС.

При этом председатель ЦИК РФ предостерегла от навязывания подобных выборов «сверху» и отметила необходимость учитывать специфику регионов и образовательных учреждений, в которых такие выборы могут проводиться.

Напомним, в понедельник в Москве начал свою работу общероссийский форум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть». Как ожидается, мероприятие, призванное внести свой вклад в развитие важнейших институтов гражданского общества, продлится два дня.