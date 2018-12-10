2018-12-10T14:31:32+03:00
Происшествия

В Нью-Йорке во время перестрелки погиб один человек

Еще один получил тяжелые ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Америке во время перестрелки погиб один человекВ Америке во время перестрелки погиб один человекФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 10 декабря, в Нью-Йорке на Стейтен-Айленде произошла перестрелка. В результате, один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.

Сообщается, что сотрудники полиции открыли огонь по подозреваемому в преступлении, который не хотел сдаваться. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, однако во время перестрелки был смертельно ранен. Однако во время операции был ранен и один из сотрудников полиции, ему потребовалась экстренная госпитализация.

«В ходе перестрелки на Стейтен-Айленд серьезно ранен полицейский. Его состояние оценивается как критически стабильное», — цитирует сообщение пресс-службы полиции телеканал «360».

Другх подробностей о состоянии раненого пока нет. По факту происшествия началось расследование. Стражам порядка предстоит установить все обстоятельства перестрелки, пишет сайт argumenti.ru.

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