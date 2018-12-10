Москву накрыли рекордные сугробы

10 Дек. 15:34 2018-12-10T19:33:18+03:00

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За сутки в Москве выпало около 5 мм осадков. О последствиях обильного снегопада сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, снежный покров в столице за сутки увеличился с 14 до 17 см. Это максимальный показатель за нынешнюю зиму.

Ведомство сообщает, что на главной московской метеостанции ВДНХ прирост осадков составил 9% от месячной нормы. В декабре она составляет 56 мм.

Отметим, что самые высокие сугробы зафиксировали в Наро-Фоминске. Там высота снежного покрова составила 17 см.

Согласно прогнозу погоды, снегопад сохранится в Москве до конца недели. Местами будет наблюдаться гололедица. Дневная температура воздуха не будет опускаться ниже -9 градусов. Заметно похолодеют ночи в выходные. Столбик термометра будет показывать ниже -10 градусов.

Скорость ветра составит не больше 5-10 метров в секунду. Почти без ветра пройдут суббота и воскресенье.