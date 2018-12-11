Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов: «Цена экологической ошибки в условиях уникальной арктической природы может быть слишком высокой»

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-10T18:08:57+03:00

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В Салехарде 10 декабря открылся международный форум СМИ «Arctic Media World». Конгресс «Арктический медиамир» впервые собрал на Ямале более 200 журналистов из 25 стран мира, экспертов, учёных и политиков. Главная цель форума - обсуждение актуальных вопросов развития арктических территорий.

Приветствуя участников форума, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил: Ямал - это северный форпост России, энергетическое сердце страны, и в то же время один из самых хрупких уголков нашей планеты. Выступая на одной из главных площадок форума «Экология в Арктике», губернатор рассказал об экологических проектах региона.

- Цена ошибки в условиях уникальной арктической природы может быть слишком высокой не только для нас, но и для будущих поколений, - подчеркнул глава ЯНАО. - Именно поэтому все масштабные инфраструктурные проекты на Ямале реализуются с научным сопровождением. Изучаются самые актуальные направления – от мониторинга экосистем региона до сейсмических процессов, в частности, известных «воронок газового выброса». Развивается сеть научно-исследовательских стационаров для мониторинга состояния тундровых экосистем, Обской губы, Полярного Урала. Изучаются популяции краснокнижных видов птиц, рыб и морских животных.

По инициативе руководства ЯНАО на островах Вилькицкого и Белый побывали экологические экспедиции. Волонтеры очистили острова от мусора, в том числе от металлолома, оставшегося еще с советских времен.