Собчак покидает пост главреда L Officiel в России

СЕГОДНЯ 04:39 2018-12-11T05:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Телеведущая Ксения Собчак покидает пост главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Это наш октябрьский L'Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством", - написала Собчак.

Бывшая кандидат в президенты РФ возглавляла российский филиал с 2014 года. По ее словам, за 4 года ее команда успела сделать множество интересных проектов.

“Но пришло время идти дальше!. И я не представляю свою работу без моей команды и без тех, кто делал этот проект вместе со мной”, - призналась телеведущая.

Она назвала свою работу в международной издательской группе ACMG, которая выпускает журнал, “невероятным опытом” и “тренажером духа”.

В августе руководство компании объявило о реструктуризации, в ходе которой часть изданий изменит формат.