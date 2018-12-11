2018-12-11T05:05:12+03:00
Общество

Собчак покидает пост главреда L'Officiel в России

Группа, издающая журнал, проводит реструктуризацию компании
Юлия ДИВЕЕВА
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Ксения СобчакКсения СобчакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Телеведущая Ксения Собчак покидает пост главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Это наш октябрьский L'Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством", - написала Собчак.

Бывшая кандидат в президенты РФ возглавляла российский филиал с 2014 года. По ее словам, за 4 года ее команда успела сделать множество интересных проектов.

“Но пришло время идти дальше!. И я не представляю свою работу без моей команды и без тех, кто делал этот проект вместе со мной”, - призналась телеведущая.

Она назвала свою работу в международной издательской группе ACMG, которая выпускает журнал, “невероятным опытом” и “тренажером духа”.

В августе руководство компании объявило о реструктуризации, в ходе которой часть изданий изменит формат.

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