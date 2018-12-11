Советника Порошенко уличили в сутенерстве и обманном сборе пожертвований

11 Дек. 09:34 2018-12-11T10:44:40+03:00

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Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что советника президента Украины по вопросам армии Юрия Бирюкова уличили в сутенерстве и обманном сборе пожертвований.

Как выяснил украинский журналист Владимир Бойко, в 2012 году будущий советник главы незалежной Петра Порошенко создал туристическую сеть «Куда угодно», которая на самом деле занималась организацией проституции за рубежом. По его словам, на сайте фирмы публиковалась реклама секс-услуг на территории Италии, Франции и Бельгии, а также откровенные фото «моделей».

Однако уже в 2013 года СБУ завела дело по факту размещения в интернете объявлений, предлагающих работу в сфере оказания платных секс-услуг за рубежом. Причем, как отмечает Бойко, сотрудники украинской спецслужбы установили, что эти объявления размещал сам Бирюков, но в итоге он и его фирма «под удар не попали».

«Бирюкову удалось откупиться, вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил соглашение с прокурором и был освобожден от наказания», - написал украинский журналист на своей странице в Facebook.

Также Владимир Бойко рассказал в соцсети о том, что в 2014 году Бирюков создал фонд «Крылья Феникса», от имени которого собирал средства на нужды армии. При этом все деньги поступали на личную банковскую карту нынешнего помощника Порошенко.