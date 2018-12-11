Советника Порошенко уличили в сутенерстве и обманном сборе пожертвований

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-11T09:34:09+03:00

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Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что советника президента Украины по вопросам армии Юрия Бирюкова уличили в сутенерстве и обманном сборе пожертвований.

Как выяснил журналист Владимир Бойко, в 2012 году будущий советник украинского лидера Петра Порошенко создал туристическую сеть «Куда угодно», которая на самом деле занималась организацией проституции за рубежом. По его словам, на сайте фирмы публиковалась реклама секс-услуг на территории Италии, Франции и Бельгии, а также откровенные фото «моделей».