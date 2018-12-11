Греф допустил смену названия «Сбербанка»

11 Дек. 16:43 2018-12-11T16:43:32+03:00

Руководитель финансовой организации пояснил, что из наименования может исчезнуть слово «банк»

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Президент и председатель правления «Сбербанка» допустил смену названия финансовой организации. По его словам, компания на сегодняшний день активно развивается.

«Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», - приводит слова Грефа РИА Новости.

Он отмечает, что финансовая часть организации сохранит в наименовании слово «банк». Этого требует российское законодательство.

Пока вопрос с переименованием еще обсуждается. Конкретные сроки не указаны.

Напомним, что «Сбербанк» - это российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Компания была основана в 1991 году.

Центральный офис находится в Москве. По состоянию на 1 мая 2017 года число отделений составило 14 826.