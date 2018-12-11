Греф допустил смену названия «Сбербанка»
Президент и председатель правления «Сбербанка» допустил смену названия финансовой организации. По его словам, компания на сегодняшний день активно развивается.
«Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», - приводит слова Грефа РИА Новости.
Он отмечает, что финансовая часть организации сохранит в наименовании слово «банк». Этого требует российское законодательство.
Пока вопрос с переименованием еще обсуждается. Конкретные сроки не указаны.
Напомним, что «Сбербанк» - это российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Компания была основана в 1991 году.
Центральный офис находится в Москве. По состоянию на 1 мая 2017 года число отделений составило 14 826.