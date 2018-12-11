В дом главного тренера сборной России по фехтованию забрались воры
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов стал жертвой ограбления. Из его частного дома неизвестные похитили женские часы и ювелирные украшения.
По словам двукратного олимпийского чемпиона, воров удалось спугнуть.
"Залезли через второй этаж. Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения", - цитирует Мамедова РИА Новости.
Он рассказал, что на место происшествия были вызваны полицейские. Они смогли определить, как скрывались злоумышленники.
"Они ушли в лес в сторону Митино. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть", - сказал главный тренер. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что Ильгар Мамедов — советский и российский фехтовальщик на рапирах. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.