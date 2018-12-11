2018-12-11T17:35:16+03:00
Спорт

В дом главного тренера сборной России по фехтованию забрались воры

Ильгар Мамедов рассказал о краже часов и золотых украшений
Алена Басавина
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Ильгара Мамедова обокралиИльгара Мамедова обокралиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов стал жертвой ограбления. Из его частного дома неизвестные похитили женские часы и ювелирные украшения.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, воров удалось спугнуть.

"Залезли через второй этаж. Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения", - цитирует Мамедова РИА Новости.

Он рассказал, что на место происшествия были вызваны полицейские. Они смогли определить, как скрывались злоумышленники.

"Они ушли в лес в сторону Митино. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть", - сказал главный тренер. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Ильгар Мамедов — советский и российский фехтовальщик на рапирах. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

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