Космонавты Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос
Российские космонавты вышли в открытый космос. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».
Согласно опубликованным данным, за пределы Международной космической станции отправились Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Членам экипажа предстоит вскрыть противометеоритную защиту «Союза МС-09» и осмотреть отверстие в боковом отсеке.
«После выполнения основной задачи Олег Кононенко и Сергей Прокопьев должны будут снять два устройства с образцами микроорганизмов в рамках проведения эксперимента «Тест» и демонтировать с внешней поверхности станции панель с образцами космического эксперимента «Выносливость», в ходе которого изучается влияние факторов космического пространства на различные характеристики материалов», - отметили в «Роскосмосе».
Расчетная продолжительность выхода российских космонавтов в открытый космос составит больше 6 часов.
Выход в открытый космос 11 декабря.В течение шестичасовой работы в открытом космосе Сергей Прокопьев и Олег Кононенко должны провести технологические работы на внешней поверхности бытового отсека корабля Союз МС-09 по проверке его целостности. Космонавты вскроют экранно-вакуумную теплоизоляции и панели алюминиевой микрометеоритной защиты в районе определённого экипажем места негерметичности.