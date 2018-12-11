2018-12-11T21:41:01+03:00
Общество

Космонавты Кононенко и Прокопьев вышли в открытый космос

Российским членам экипажа предстоит больше шести часов провести за пределами Международной космической станции [видеотрансляция]
Алена Басавина
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Два российских космонавта вышли в открытый космосДва российских космонавта вышли в открытый космос
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Российские космонавты вышли в открытый космос. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

Согласно опубликованным данным, за пределы Международной космической станции отправились Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Членам экипажа предстоит вскрыть противометеоритную защиту «Союза МС-09» и осмотреть отверстие в боковом отсеке.

«После выполнения основной задачи Олег Кононенко и Сергей Прокопьев должны будут снять два устройства с образцами микроорганизмов в рамках проведения эксперимента «Тест» и демонтировать с внешней поверхности станции панель с образцами космического эксперимента «Выносливость», в ходе которого изучается влияние факторов космического пространства на различные характеристики материалов», - отметили в «Роскосмосе».

Расчетная продолжительность выхода российских космонавтов в открытый космос составит больше 6 часов.

Выход в открытый космос 11 декабря.В течение шестичасовой работы в открытом космосе Сергей Прокопьев и Олег Кононенко должны провести технологические работы на внешней поверхности бытового отсека корабля Союз МС-09 по проверке его целостности. Космонавты вскроют экранно-вакуумную теплоизоляции и панели алюминиевой микрометеоритной защиты в районе определённого экипажем места негерметичности.

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