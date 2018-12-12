2018-12-12T13:36:37+03:00
Общество

Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире

К 2021 году вокруг сооружения появятся центры для занятий различными видами спорта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Специалисты Международной федерации футбола (FIFA) назвали стадион "Лужники" в Москве лучшим в мире.

- Эксперты ФИФА отметили, что арена является лучшей в мире, в частности, по видимости поля с трибун. Во время реконструкции проводили проверки 50 делегаций подразделений организации, - отметил Андрей Бочкарев, глава столичного департамента строительства.

Он отметил, что развитие территории вокруг стадиона будет продолжаться. Так, к 2021 году вокруг "Лужников" появятся центры для занятий различными видами спорта.

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