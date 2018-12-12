12 Дек. 14:15 2018-12-12T14:27:51+03:00

Госдума в четыре раза повысит штраф для авиакомпаний за задержку рейсов Фото: REUTERS

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В среду, 12 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышений штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов в четыре раза: с 25 рублей до 100 рублей в час за каждого пассажира.

Эту инициативу выдвинули члены Совета Федерации Валерий Васильев и Алексей Майоров. По словам чиновников, авиакомпании смогут избежать штрафа только в случаях "обстоятельств непреодолимой силы": если рейс задерживается в связи с неблагоприятными погодными условиями или специалисты вынуждены срочно устранить неисправности воздушного судна.

Депутаты внесли поправки в статью 120 Воздушные кодекса РФ.

- За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более чем 50% провозной платы, - сказано в тексте законопроекта.

Депутаты также отметили, что за задержку рейса перевозчик обязан выплатить штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ.

- Это не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций и стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, поскольку размер МРОТ составляет 100 рублей, соответственно штраф за час просрочки составляет 25 рублей, - отметили авторы инициативы.