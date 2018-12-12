Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании
Место Михаила Ванина займет Владимир Барбин
Путин назначил нового посла России в ДанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом России в Дании Владимира Барбина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
«Назначить Барбина Владимира Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Дания», - написано в указе главы государства.
Известно, что Владимир Барбин сменил на посту Михаила Ванина. Ранее новый посол занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гане и Либерии по совместительству.