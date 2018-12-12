2018-12-12T15:02:39+03:00
Политика

Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании

Место Михаила Ванина займет Владимир Барбин
Алена Басавина
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Путин назначил нового посла России в ДанииПутин назначил нового посла России в ДанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом России в Дании Владимира Барбина. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Барбина Владимира Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Дания», - написано в указе главы государства.

Известно, что Владимир Барбин сменил на посту Михаила Ванина. Ранее новый посол занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гане и Либерии по совместительству.

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