Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-12T16:24:54+03:00

Однако парламентарии отметили, что эту инициативу необходимо обсудить с гражданами

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Евгений Герасимов, член комиссии Мосгордумы по безопасности, отметил, что в столичном парламенте хотят рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими напитками.

- Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части, крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении, поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется. Сумму штрафа надо обсудить с гражданами. Сейчас понятно, что он минимальный, и никто на это внимание не обращает , - прокомментировал Герасимов.

Однако он отметил, что главная цель-обеспечить благоприятную атмосферу для москвичей и "не посягать на на личный комфорт людей".

На сегодняшний день в Кодексе города Москвы прописан запрет на проезд в пачкающей одежде и с багажом, который имеет неприятный запах или может испачкать пассажиров и вагоны. Штраф за такое нарушение составляет 100 рублей.