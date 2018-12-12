Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе

12 Дек. 16:17 2018-12-12T16:24:54+03:00

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Евгений Герасимов, член комиссии Мосгордумы по безопасности, отметил, что в столичном парламенте хотят рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими напитками.

- Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части, крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении, поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется. Сумму штрафа надо обсудить с гражданами. Сейчас понятно, что он минимальный, и никто на это внимание не обращает , - прокомментировал Герасимов.

Однако он отметил, что главная цель-обеспечить благоприятную атмосферу для москвичей и "не посягать на на личный комфорт людей".

На сегодняшний день в Кодексе города Москвы прописан запрет на проезд в пачкающей одежде и с багажом, который имеет неприятный запах или может испачкать пассажиров и вагоны. Штраф за такое нарушение составляет 100 рублей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А не пора ли что-нибудь уже разрешить?

Николай СВАНИДЗЕ, историк, ведущий:

- Пора переходить от тактики тотальных запретов к тактике более лояльного отношения к народу. Все запрещать под флагом как бы интересов национальной безопасности - бессмысленно. Надо разрешать многое: начиная от того, что прописано в российской Конституции, и до того, что «прописано» в здравом смысле человеческом.

Евгений БУНИМОВИЧ, уполномоченный по правам ребенка в Москве:

- Взрослые увлечены бесконечными запретами, не предлагая позитивных практик. Что вызывает обратную реакцию. Одними запретами с новым поколением работать нельзя. Например, непонятно откуда взявшиеся запреты на рэп-исполнителей стали для этих музыкантов бесплатной и эффективной рекламой.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф:

- Нам стоит только что-то разрешить - и тут понесется. Человек сам по себе хищник, и его можно только красными флажками обуздать. Если рассуждать о самоцензуре - в нормальных странах она и так всегда была. А у нас сейчас девчонку с розовыми волосами не пустили в школу, и она подала в суд. Раньше ты где-то матом ругнулся - и оглядываешься уже на улице. А сейчас идешь и слышишь, что девушки спокойно разговаривают матом.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы спецназа «Вымпел»:

- Любой запрет - это глупость. Свобода человека в том, чтобы делать все, что ему позволено, а самоограничитель - это совесть и образование. И человечеству разрешено должно быть все, а обществу - воспитывать своих членов так, чтобы использовать грамотно: наркотики - только для лечения, оружие - только для защиты.

Отец Павел, настоятель Никольского храма в Красногорске:

- Надо разрешить жить. А не существовать. Чтобы, безусловно, уважаемые и умные чиновники занялись вопросами нашей повседневной жизни. Чтобы депутаты думали - как бы в стране стало меньше бездомных и бедных. И чаще думать о нравственности, чем о запрете кофе в метро.

Марина М., читательница сайта KP.RU:

- Надо разрешить людям получать информацию про близких в архивах силовых структур - невзирая на срок давности.